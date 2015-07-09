Яценюк хочет создать в Чернобыльской зоне радиологический заповедник
По словам премьера, Госагентство по управлению зоной отчуждения должно быть ликвидировано, а его место займет госконцерн по работе с ядерными материалами
Государственное агентство по управлению зоной отчуждения должно быть ликвидировано к 30-летию Чернобыльской трагедии, а его место должен занять Государственный концерн по работе с ядерными материалами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе поездки в Чернобыльскую зону.
«Госагентство по управлению зоной отчуждения должно быть ликвидировано. На его место должен прийти Государственный концерн по работе с ядерными материалами», - сказал он, добавив, что правительство приняло решение о создании рабочей группы по данному вопросу и до 30-летия трагедии в Чернобыле будут приняты соответствующие решения.
По словам Яценюка, в госконцерн должны войти все государственные предприятия и компании зоны отчуждения, которые будут работать с ядерными материалами, в том числе и с отработанными ядерными материалами.
«На месте самой зоны должен быть создан радиологический заповедник. Для этого мы хотим нанять ведущие западные компании, чтобы провести радиологическую оценку территории», - сказал премьер-министр.
«За 30 лет слишком много всего изменилось. Нам нужно понять, какое состояние экологической ситуации, и подтвердить это состояние экологической ситуации лучшими международными компаниями, чтобы экспертиза и анализ экологической ситуации имели юридический характер», - добавил он.
Также премьер сообщил, что правительство приняло решение в 2016 году провести большую международную конференцию, посвященную проблеме Чернобыля.
«Правительство Украины принимает решение, чтобы в следующем году провести большую международную конференцию по Чернобылю. И те уроки, которые получил мир, эта трагедия, которая стала вызовом для всего мира, к ним должно быть привлечено внимание всего мира и к международной конференции», - сказал Яценюк.
Читайте такжеЕврокомиссия планирует предоставить Украине 70 миллионов евро на саркофаг над ЧАЭС - Юнкер
По его словам, в 2017 году должна быть достроена новая арка, которая накроет разрушенный в 1986 году четвертый блок Чернобыльской АЭС.
Премьер-министр отметил, что на международной конференции будет поднят вопрос о финансировании эксплуатации данной арки после 2017 года.