Яценюк хочет создать в Чернобыльской зоне радиологический заповедник

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения должно быть ликвидировано к 30-летию Чернобыльской трагедии, а его место должен занять Государственный концерн по работе с ядерными материалами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе поездки в Чернобыльскую зону.

«Госагентство по управлению зоной отчуждения должно быть ликвидировано. На его место должен прийти Государственный концерн по работе с ядерными материалами», - сказал он, добавив, что правительство приняло решение о создании рабочей группы по данному вопросу и до 30-летия трагедии в Чернобыле будут приняты соответствующие решения.

По словам Яценюка, в госконцерн должны войти все государственные предприятия и компании зоны отчуждения, которые будут работать с ядерными материалами, в том числе и с отработанными ядерными материалами.

«На месте самой зоны должен быть создан радиологический заповедник. Для этого мы хотим нанять ведущие западные компании, чтобы провести радиологическую оценку территории», - сказал премьер-министр.

«За 30 лет слишком много всего изменилось. Нам нужно понять, какое состояние экологической ситуации, и подтвердить это состояние экологической ситуации лучшими международными компаниями, чтобы экспертиза и анализ экологической ситуации имели юридический характер», - добавил он.

Также премьер сообщил, что правительство приняло решение в 2016 году провести большую международную конференцию, посвященную проблеме Чернобыля.

«Правительство Украины принимает решение, чтобы в следующем году провести большую международную конференцию по Чернобылю. И те уроки, которые получил мир, эта трагедия, которая стала вызовом для всего мира, к ним должно быть привлечено внимание всего мира и к международной конференции», - сказал Яценюк.

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По его словам, в 2017 году должна быть достроена новая арка, которая накроет разрушенный в 1986 году четвертый блок Чернобыльской АЭС.

Премьер-министр отметил, что на международной конференции будет поднят вопрос о финансировании эксплуатации данной арки после 2017 года.