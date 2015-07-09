Суд окончательно лишил компанию Ставицкого 19 лицензий на добычу нефти и газа

Высший административный суд Украины подтвердил решение суда низшей инстанции относительно лишения права на пользование 19 участками недр с залежами нефти и газа компании «Голден Деррик», связанной с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы геологии и недр.

«8 июля 2015 года в Высшем административном суде Госгеонедра Украины окончательно выиграла резонансное дело с ООО «Голден Деррик» о прекращении права предприятия пользования недрами с залежами нефти, газа природного и газа сланцевых толщ. Таким образом, 19 участков недр с залежами нефти и газа, которые компания «Голден Деррик» получила в 2010-2012 годах, возвращены государству», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМинэкологии подало многомиллионный иск на компанию Ставицкого

Как сообщал УНИАН, ранее экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко заявлял, что Министерство экологии и природных ресурсов отозвало 19 из 20 лицензий на разработку месторождений и собирается выставить их на повторный конкурс.

В марте 2014 года по результатам проверки Генеральной прокуратуры Украины Госгеонедрами был отменен приказ в части предоставления «Голден Деррик» специальных разрешений на пользование недрами на 16 участках и аннулировано 3 спецразрешения. Позже компания «Голден Деррик» несколько раз подавала апелляцию, однако окончательное решение было принято в пользу Госгеонедр и обжалованию не подлежит.