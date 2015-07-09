Хранилище для ядерного топлива ЧАЭС начнут испытывать в середине 2017 года

Первые испытания сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), в котором предполагается хранение до 100 лет топлива первых трех блоков Чернобыльской атомной электростанции, начнутся в середине 2017 года, сказал журналистам главный инженер проекта Андрей Савин.

«Предполагается, что во втором квартале 2017 года будут проводиться так называемые горячие испытания с реальным ядерным топливом Чернобыльской АЭС. После этого пройдут некоторые разрешительные процедуры, чтобы в полной мере эксплуатировать этот объект», - сказал Савин.

По его словам, основные строительные работы на объекте закончатся в июне 2016 года. А чтобы перевезти все отработанное ядерное топливо с первых трех блоков Чернобыльской АЭС, потребуется около 9 лет.

«Чтобы перевезти, обработать и положить на хранение на период 100 лет все топливо Чернобыльской АЭС, потребуется около 9 лет», - сказал Савин. Он также добавил, что на сегодняшний день стоимость проекта оценивается в 300 млн евро. А источником финансирования являются средства международных доноров, в том числе и ЕБРР. Реализацией проекта занимается американская компания Holtec. При этом американские специалисты в июле 2014 года отмечали, что смогут завершить строительство сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Чернобыльской АЭС не ранее ноября 2016 года.

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Проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива был начат в 2000 году и приостановлен в 2003 году из-за строительных ошибок. Первоначально объем работ оценивался примерно в 190 млн евро, затем цена выросла до 255 млн евро.