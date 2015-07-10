Украина за день увеличила импорт газа через Словакию почти на 20%

Украина 10 июля увеличила импорт газа через Словакию на 18% по сравнению с предыдущим днем.

Об этом "Экономической правде" заявил руководитель пресс-службы "Укртрансгаза" Максим Белявский.

"По сравнению с предыдущим днем, на 18% увеличилось заявка и фактическое поступление природного газа с территории Словакии с 13,6 до 16,5 млн кубометров в сутки", - отметил он.

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Кроме того, в пресс-службе "Укртрансгаза" напомнили, что на сегодняшний день "голубое топливо" для нужд украинских потребителей импортируется только по словацкому газотранспортному коридору.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз с 1 декабря 2015 года сможет значительно увеличить поставки газа в Украину через Словакию.

По словам главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, операторы газотранспортных систем Украины и Словакии нашли техническое решение по расширению словацкого газового коридора в Украину с 1 декабря 2015 года.

Он отметил, что с 1 декабря технические возможности импорта природного газа из ЕС в Украину через территорию Словакии могут возрасти до 57 млн кубометров в сутки с 40 млн кубометров на сегодняшний день.