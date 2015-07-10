Нафтогаз предложил частным компаниям импортировать в Украину газ из ЕС

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» предлагает частным компаниям воспользоваться свободными газотранспортными мощностями на границе с Европейским Союзом для импорта природного газа в Украину, говорится в сообщении НАК.

Как отметили в компании, «Нафтогаз» также готов обсудить условия использования забронированных им мощностей для доставки газа из ЕС до границы Украины.

«Как гарантированный поставщик газа для всех категорий потребителей, мы обязаны в первую очередь думать о том, чтобы в страну были завезены достаточные объемы газа на весь следующий период до конца следующего отопительного сезона. При этом «Нафтогаз» никоим образом не должен быть единственным импортером газа в Украину, это неправильно», - цитирует пресс-служба «Нафтогаза» главу компании Андрея Коболева.

«Мы готовы максимально способствовать завозу частными поставщиками дополнительных объемов импортированного газа, необходимых для обеспечения баланса газа страны до конца следующего отопительного периода. Просим желающих обращаться к нам», - добавил он.

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В компании напомнили, что с начала 2015 года 99% импортируемого газа в Украину завез «Нафтогаз».

«При этом доля «Нафтогаза» в реализации газа промышленным потребителям, которые платят полную рыночную цену за импортируемый газ, составила не более 30%», - отметили в компании.

«Нафтогаз» считает целесообразным, чтобы частные трейдеры, которые продают газ промышленности по рыночной цене, создавали соответствующие запасы газа в ПХГ в летний период для покрытия потребностей своих клиентов зимой.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», так как 30 июня завершился срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы 30 июня во время трехсторонних переговоров в Вене.

В то же время, из-за отсутствия денег вдвое снизился импорт газа из Словакии, а из Венгрии и Польши вовсе прекратился. "Нафтогаз" ведет переговоры с инностранными банками о предоставлении кредита на 1 млрд долл. для закупки газа.