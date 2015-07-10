Цены на нефть растут следом за фондовым рынком Китая

На мировых торгах в пятницу, 10 июля, цены на нефть растут на фоне подъема китайского рынка, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,62 - до $59,23 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,56, до $53,34. С начала недели Brent подешевела на 2%, а WTI - на 6%.

Китайский фондовый рынок поднялся на 6% за счет мер правительства, стремящегося остановить падение - рынок за три недели потерял 30%. Аналитики при этом отмечают замедление роста китайской экономики.

Читайте такжеBloomberg: От возвращения Ирана на нефтяной рынок больше всего пострадает РоссияЦены на сталь и железную руду в Китае на этой неделе упали до рекордных минимумов из-за слабого спроса. Но потребление нефти растет за счет пополнения запасов.

Другая важная для рынка тема - переговоры о ядерной программе Ирана, которые не завершились соглашением в установленный участниками переговоров срок. После достижения договоренности санкции против Ирана могут быть сняты и страна увеличит экспорт нефти.

В целом, аналитики не ожидают значительного роста цен на нефть в этом году, так как предложение превышает спрос.

Кроме того, рынок следит за ситуацией с долговым кризисом в Греции. Афины в четверг вечером предоставили кредиторам программу реформ, необходимых для получения новых кредитов. Инвесторы надеются, что соглашение может быть достигнуто в выходные.