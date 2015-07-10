"Черноморнефтегаз" не может подготовиться к отопительному сезону: нет денег

В компании «Черноморнефтегаз», которая была экспроприирована Россией в ходе оккупации Крыма, заявили о нехватке средств для полноценной подготовки к предстоящему отопительному сезону из-за колоссальных долгов крымских потребителей газа, передаеют "Новости Крыма".

Так, для выполнения всех мероприятий по подготовке производственных объектов к осенне-зимнему периоду предприятию необходимо около 1,9 млрд рублей. Планировалось, что эти средства будут получены от продажи газа потребителям. В то же время, на сегодняшний день общая сумма задолженности перед компанией достигла 2,07 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Черноморнефтегаза».

Читайте такжеКиев обратится в Стокгольмский суд относительно захвата Россией «Черноморнефтегаза»При этом в 2015 году долг потребителей вырос более чем в четыре раза: за 2014 год задолженность составляла 414 млн рублей (уровень расчетов – 72,6%), за 2015-й – 1,66 млрд рублей (уровень расчетов – 57,6%).

В этой связи «Черноморнефтегаз» добивается взыскания задолженности в судебном порядке. В частности, уже предъявлено 45 исковых заявлений на сумму 1,8 млрд рублей, из них удовлетворено 34 на сумму 1,2 млрд рублей. Кроме того, в производстве находятся еще 11 исков на 629 млн рублей.

Между тем, вступившие в силу решения судов в пользу предприятия не выполняются, заявили в компании.

«Учитывая, что отключение должников приведет к срыву работы объектов жизнеобеспечения всего Крыма, «Черноморнефтегаз» вынужден фактически бесплатно кредитовать недобросовестных потребителей, которые продолжают бесплатно использовать поставленный природный газ в производственной деятельности, получать от нее доходы и при этом не ограничивают себя в расходах», – говорится в сообщении компании.

Таким образом, сложившаяся ситуация негативно влияет на формирование бюджета оккупированного Крыма, а также наносит ощутимый вред производственной деятельности «Черноморнефтегазу», подытожили на предприятии.