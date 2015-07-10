Международное энергетическое агентство допускает дальнейшее падение цен на нефть в 2016 году

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует замедление роста мирового потребления нефти в 2016 году при ее избыточном производстве, а также считает возможным дальнейшее снижение цен на данный вид полезного ископаемого, сообщает агентство Reuters с ссылкой на ежемесячный отчет IEA.

Так, по данным агентства, IEA прогнозирует замедление роста мирового потребления в будущем году до 1,2 миллиона баррелей в сутки с ожидаемых в этом году 1,4 миллиона.

«Рынок, возможно, еще не достиг нижней точки. Корректировка баланса спроса и предложения на рынке, начавшаяся после 60-процентного падения цен в прошлом году, еще продолжается и, судя по последним событиям, захватит значительную часть 2016 года», - цитирует Reuters отчет IEA.

По данным IEA, США за пять месяцев 2015 года повысили добычу на 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с ростом на 1,8 миллиона в прошлом году. Рост добычи в странах вне ОПЕК в целом, по мнению IEA, в 2015 году замедлится до 1 миллиона баррелей в сутки с 2,4 миллиона в 2014 году, а в будущем году рост остановится.

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По расчетам IEA, спрос на нефть ОПЕК составит в этом году 30,3 миллиона баррелей в сутки, что на 1,4 миллиона ниже добычи картеля.

«Картель не собирается останавливаться. Напротив, ведущие производители на Ближнем Востоке поддерживают рекордные объемы добычи, а прогноз роста добывающих мощностей в Ираке все время повышается», - говорится в отчете.

По данным IEA, в июне Ирак и Саудовская Аравия увеличили добычу до рекордных объемов 4,12 и 10,35 миллиона баррелей в сутки соответственно, а добыча ОПЕК в целом выросла до трехлетнего максимума 31,7 миллиона баррелей в сутки.