В России говорят, что сядут за стол переговоров с Украиной и ЕС по газу в конце сентября

Трехсторонние переговоры Украины, ЕС и России по газу запланированы на конец сентября этого года.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передают РИА Новости.

"Конец третьего квартала, конец сентября", - сказал Новак, отвечая на вопрос, когда состоится следующая трехсторонняя встреча по газу.

Напомним, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», так как 30 июня завершился срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы 30 июня во время трехсторонних переговоров в Вене.

Читайте такжеДемчишин готов продолжать переговоры - ждет от России обоснованной цены на газ

Как ранее сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.