Атомная энергетика для Украины – проблема или ее решение

Из новостей, освещавших работу IV Международной конференции «Украинский ядерный форум-2015», которая состоялась в Киеве в конце июня, можно было узнать, что на фоне спада в большинстве основных отраслей Украины, атомная энергетика единственная из энергогенераций демонстрирует рост производства электроэнергии. Более того, инвестиционные проекты, реализация которых планируется в атомно-энергетическом комплексе уже в ближайшее время, обещают дать мощный импульс развитию смежных отраслей и даже создать абсолютно новые производственные мощности. Европейский энергетический бизнес абсолютно серьезно заявляет о начале стратегических проектов с украинскими атомщиками. Стоп, но это же просто какой-то «передоз позитива». На самом деле, все было немного иначе - участники форума не меньше чем о перспективах, говорили и о проблемах атомно-энергетического комплекса, а их «вагон и маленькая тележка». Однако парадокс освещения атомной энергетики в украинских СМИ заключается в том, что негатива об отрасли публикуется невероятное количество, тогда как мало-мальски нейтральную новость так сразу и не найдешь. Таков тренд: об атомной энергетике либо плохо, либо ничего. Ядерный форум- вполне удачный информповод для того чтобы разобраться, чем сегодня для Украины являются атомные станции – проблемой или решением проблем в энергетике.

Декларация приоритетов

Начнем с официоза. Открывая работу конференции, генеральный директор Ассоциации Украинский ядерный форум Николай Кухарчук отметил, что в период одного из тяжелейших в истории Украины отопительных сезонов 2014-2015 годов ядерная энергетика продемонстрировала надежную и безопасную работу в условиях возросшей нагрузки на энергоблоки АЭС. «В августе 2014 были сняты диспетчерские ограничения на производство электроэнергии наатомными станциями и доля ее на энергорынке Украины выросла до 55%, а в сентябре достигла почти 60%. В отдельные периоды производство электроэнергии на АЭС достигало 65% от общего объема производства электроэнергии в Украине. Было бы очень неплохо, если бы каждый украинец помнил об этой цифре, она поможет абстрагироваться от эмоций, когда с телеэкрана или монитора компьютера нас в очередной раз начнут зомбировать «атомной угрозой» и призывать к закрытию АЭС.

«По итогам 5-ти месяцев 2015 доля ядерной электроэнергии в среднем составила 53%. Вместе с тем, функционирования ядерной энергетики происходит в условиях роста неплатежей за уже отпущенную электроэнергию. Так, только за 5 месяцев 2015 задолженность госпредприятия «Энергорынок» перед атомщиками составила 3 млрд 460 млн грн, а с учетом долгов предыдущего периода достигла 9 млрд 752 млн. грн», - сообщил Н.Кухарчук.

Сумма долга впечатляет, особенно если учесть, что на его полное погашение надежд практически нет. Но ситуация в отрасли вполне контролируемая и на инвестпроекты в сфере повышения безопасности эксплуатации АЭС деньги есть. В конце мая этого года наконец-то вступило в силу соглашение о предоставлении Энергоатому кредита Евратома, аналогичное соглашение с ЕБРР вступило в силу еще в декабре 2014 года – общая сумма кредита 600 млн евро.

Нельзя сказать, что атомщики с нетерпением ждали выступления следующего спикера - начальника Управления по вопросам ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Сергея Ермака. И дело даже не в том, что он никогда не работал в атомной энергетике, а пришел на свою должность в министерстве из компании «Билла-Украина». Проблема в том, что за последние полгода профильное министерство неоднократно демонстрировало свое пренебрежительное отношение к атомной энергетике. Нынешний министр энергетики Владимир Демчишин походя заявил о необходимости сократить больше половины сотрудников, занятых в генерации, мол, нечего штаты раздувать. Но когда речь заходит о таких осязаемых вещах, как прохождение отопительного сезона, приходится признать, что именно надежная работа АЭС позволила пережить прошлую зиму без особых эксцессов.

Вот и господин Ермак в своем выступлении отметил, что «именно ядерная энергетика демонстрирует рост производства электроэнергии, на фоне снижения объемов ее выработки тепловыми электростанциями».

Само название презентации представителя Минэнергоугля не могло не вызвать умиления: «Устойчивое развитие атомной энергетики – одна из приоритетных задач государства в энергетической отрасли». За последние полтора года Энергоатом испытал на себе едва ли не все из возможных проявлений государственной «заботы». Тут и бесконечные проверки фискальных органов, и надуманные поводы для начисления миллиардных налоговых платежей, и «маски шоу» в центральном офисе Компании и тривиальный чиновничий саботаж критически важных для атомной энергетики проектов. Тем не менее, следует признать, что в презентации Сергея Ермака были обозначены именно те направления, от которых действительно зависит развитие отрасли:

• Реализация совместно с ЕБРР программы повышения безопасности энергоблоков АЭС;

• Продление срока эксплуатации 9-ти энергоблоков АЭС;

• Диверсификация источников ядерного топлива;

• Достройка двух новых энергоблоков на ХАЭС;

• Сооружение Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива;

• Развитие существующих и создание новых элементов ядерно-топливного цикла.

«Первоочередным является принятие правительственного решения по вариантам достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, учитывая невыполнение российской стороной положений украинско-российского Межправительственной соглашения, заключенного в 2010 году», - отметил Сергей Ермак.

Он также сообщил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна включить в тариф на отпуск электроэнергии для Энергоатома средства на строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения. ЦХОЯТ один из важнейших проектов Энергоатома, который позволит устранить зависимость украинских АЭС от российских услуг по переработке и хранению отработавшего топлива. Должна. Однако за три недели, которые прошли с момента заявления чиновника, так и не исполнила этот долг.

В целом можно считать, что позиция Минэнергоугля в отношении перспектив развития атомной генерации выглядела вполне конструктивно. Но, одно дело декларация намерений и другое реальная помощь отрасли от профильного министерства, а ее пока почти не видно. Видимо есть другие, более важные направления, а ядерная генерация и сама справится – она ведь больше всех. И атомщики справляются.

Снять с тормозов

Достройка 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС – можно сказать, что для украинской энергетики - это критически важный вопрос. Ведь действующие сейчас энергоблоки рано или поздно придется выводить из эксплуатации.Ввод новых мощностей станет свидетельством того, что у атомной энергетики Украины есть будущее. Как справедливо отметил представитель Минэнергоугля, россияне не выполнили своих обязательств по этому проекту. Саботаж с российской стороны абсолютно не связан с событиями последних полутора лет, все началось, а точнее закончилось в те «идиллические времена», когда Виктор Федорович встречался с российским руководством едва ли не раз в месяц. Уже тогда российская сторона отказывалась идти на конструктивный диалог по Хмельницкой станции, выдвигая все менее приемлемые для Украины условия. По-хорошему, сотрудничество с РФ по достройке ХАЭС должно было стать достоянием истории еще весной 2014 года. Однако возникло совершенно неожиданное препятствие – Министерство иностранных дел по какой-то необъяснимой причине затянуло процесс денонсации соответствующего межправсоглашения. В ходе конференции отмечалось, что потенциальный партнер Украины по достройке ХАЭС – чешская компания Skoda J.S. оказалась в нелепой ситуации. Чехи готовы приступить к реализации проекта и поставить необходимое оборудование, но для них абсолютно неприемлем тот факт, что по Хмельницкой АЭС Украина до сих пор формально связана соглашением с РФ. Наконец, 7 июля, лично премьер-министр Украины Арсений Яценюк распорядился форсировать денонсацию соглашения по достройке Х3/Х4.

Если опустить технические подробности проекта достройки, а сконцентрироваться на финансовых аспектах, не может не радовать тот факт, что стоимость достройки энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС составит 4 млрд 600 млн дол., что на 50-60% меньше стоимости этих работ "с нуля".

То есть, проект однозначно выгоден Украине при условии, что в будущем наша страна намерена снизить зависимость от углеводородных энергоносителей. Вопрос только в том, где взять деньги.

Украинский товар, которого реально ждут в Европе

Члена Наблюдательного совета польской компании Polenergia International Ганс Швейкардт, выступая на конференции, отметил, что его компания готова помочь Энергоатому с привлечением средств на достройку станции. Господин Швейкардт- фигура в европейской энергетике весьма заметная, в прошлом он возглавлял крупную швейцарскую энергокомпанию Alpiq, а так же занимал должность зампредседателя Наблюдательного совета Европейской энергетической биржи (EEX), а это, по сути, основа европейского энергорынка.

«В последние годы атомная энергетика привлекает все больше внимания в связи с проблемами изменения климата - АЭС могут помочь решить эту проблему, так как в процессе эксплуатации не выбрасывают в атмосферу парниковые газы. Для Украины ядерная энергетика останется важнейшим источником электроэнергии, позволяющим вашей стране снизить зависимость от нестабильного рынка углеводородов. Сегодня Украина располагает парком ядерных энергоблоков, который в четыре раза превышает по мощности АЭС Швейцарии, но для сохранения этого потенциала уже к концу 2020-х годов Украине необходимо вводить новые энергоблоки, поскольку сроки эксплуатации действующих к этому времени истекут. Рано или поздно экономика Украина начнет расти и ей понадобится больше электроэнергии. Уже сейчас Украина может экспортировать электроэнергию в Европу, потому что у вас профицит мощностей на АЭС, и одновременно низкая доступность этих мощностей для внутреннего рынка», - отметил Г.Швейкардт.

Кстати, вот тема для размышления всем, кто страдает «атомофобией» - Швейцария одна из наиболее богатых и благополучных стран мира, но швейцарцам и в голову не приходит отказаться от своих АЭС, которые прекрасно вписались в альпийские пейзажи. Ганс Швейкардт был очень убедителен, но следующий спикер превзошел даже его. Глава правления Polenergia International Яцек Гловацкий буквально на пальцах пояснил идею и схему реализации проекта «Энергетический мост «Украина - Европейский союз». Проект предусматривает выделение второго энергоблока Хмельницкой АЭС для работы исключительно на европейский энергорынок, за счет чего будут привлечены средства на достройку сначала третьего, а затем и четвертого энергоблоков ХАЭС. «Линия от ХАЭС до Жешува – это с одной стороны потрясающие перспективы, а с другой минимальные затраты для проекта подобного масштаба. Для того, чтобы начать экспорт электроэнергии с Хмельницкой АЭС у вас уже почти все есть, но самое главное, что в Европе есть спрос. Польша в ближайшие несколько лет будет испытывать дефицит электроэнергии, в связи с выведением из эксплуатации устаревших электростанций. Украинская электроэнергия – это один из немногих украинских товаров, который будет востребован в Европе. К тому же, реализация проекта позволит Украине начать полномасштабную интеграцию своей энергосистемы в европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E», - отметил Я.Гловацкий.

Он выразил уверенность в том, что все законодательные и технические препятствия на пути реализации проекта ничто в сравнении с проблемой привлечения инвестора. «В Украине война и экономический кризис. В таких обстоятельствах организация финансирования практически не возможна без гарантий со стороны правительства. За последний год совместной работы со специалистами Энергоатома мы достигли очень многого, есть поддержка украинского правительства. Мы уже выбрали технического аудитора, который отчитается нам о состоянии линии электропередач ХАЭС - Жешув с украинской стороны, с польской стороны все в порядке. По предварительным оценкам стоимость достройки украинского участка линии составит около 50 млн долл., эти средства привлечет Polenergia, и это несопоставимые затраты в сравнении с той рентабельностью, которую обещает данный проект», - добавил представитель Polenergia.

В его презентации прозвучала еще одна интересная деталь – срок контракта на поставку электроэнергии в Польшу Энероатомом должен составить 20 лет. Тот факт, что в нынешние крайне нестабильные времена с нами готовы заключать контракт на такой длительный срок говорит о том, что европейцы верят в перспективы украинской атомной генерации и готовы вложиться в нее. Несмотря на то, что рядом куда как более стабильные белорусы строят АЭС, ориентированную в том числе и на экспорт.

Заполняя пробелы

Очевидно, что последовательное движение атомной энергетики в европейском направлении, не может не раздражать российских функционеров, курирующих атомную сферу. Они свято верили в то, что без российского ядерного топлива, российских реакторных технологий и оборудования, Энергоатом никогда не сможет обойтись. Но буквально за полтора года оператор украинских АЭС доказал, что его зависимость от РФ была очень преувеличена. Так, топливо японско-американской компании Westinghouse, внедрение которого на украинских АЭС было практически полностью заморожено при Януковиче, теперь успешно эксплуатируется на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС. Уже в следующем году Энергоатом ожидает решения Госатомрегулиарования о расширении использования этого топлива и на другие АЭС Украины.

Шведское подразделение японско-американской компании Westinghouse на конференции представляла менеджер по продукции ВВЭР Карина Оннеби. Она напомнила, что в Европе практика применения топлива от двух различных производителей на реакторах советской разработки типа ВВЭР является вполне распространенной. «Наличие двух поставщиков - мощный стимул для совершенствования топливных сборок и одновременного снижения их стоимости. Начиная, с 2012 года наша компания внесла целый ряд улучшений в конструкцию топливных сборок для реакторов ВВЭР. На Южно-Украинской АЭС мы получили позитивные результаты по взаимодействию нашего топлива и топлива российской компании ТВЭЛ. Мы доказали способность обеспечить безопасную совместную эксплуатацию топлива Westinghouse и ТВЭЛ на ЮУАЭС», - сообщила К.Оннеби.

По ее мнению, сегодня можно смело утверждать, что Энергоатом больше не зависит от одного поставщика топлива.

Но топливом диверсификация поставщиков в атомной отрасли не ограничивается. Компания поставила амбициозную задачу украинским предприятиям: минимизировать зависимость от импортных поставках и в новом строительстве, и ремонтах. Как сказал вице-президент Энергоатома Владимир Пышный: «За последний год Энергоатом сформировал пул украинских предприятий, которые способны производить до 80% всего оборудования, необходимо для достройки ХАЭС. Среди этих предприятий «Турбоатом», «Южмаш», НПО им.Фрунзе. Сегодня сложилась очень благоприятная ситуация для расширения для расширения производства в Украине оборудования для АЭС. Сам Энергоатом становится все более самодостаточным – наши подразделения обеспечивают значительный объем оборудования и материалов для станций. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло».

Потенциал атомной энергетики велик, но и проблемы не маленькие – вот собственно главный вывод, который можно было сделать, посетив Ядерный форум. Но для каждой проблемы атомщики имеют решение, и если им не мешать, то позитивный опыт атомной генерации, как цепная реакция, на которой основана работа ядерного реактора, распространится на всю электроэнергетику Украины.

Антон Лосев