Еврокомиссия созывает глав европейских энергокомпаний поговорить об Украине
16:11, 10 июля 2015Энергетика
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Во встрече, в частности, примут участие исполнительные директора компаний E. ON, ENGIE, OMV, PGNiG, RWE, ENI, SPP, Statoil
REUTERS
Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в среду, 15 июля, встретится с руководителями европейских энергетических компаний для обсуждения газовых вопросов, связанных с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, это следует из повестки дня работы Европейской комиссии на следующую неделю.
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Во встрече, в частности, примут участие исполнительные директора компаний E. ON, ENGIE, OMV, PGNiG, RWE, ENI, SPP, Statoil.
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