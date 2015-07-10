Еврокомиссия созывает глав европейских энергокомпаний поговорить об Украине

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в среду, 15 июля, встретится с руководителями европейских энергетических компаний для обсуждения газовых вопросов, связанных с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из повестки дня работы Европейской комиссии на следующую неделю.

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Во встрече, в частности, примут участие исполнительные директора компаний E. ON, ENGIE, OMV, PGNiG, RWE, ENI, SPP, Statoil.