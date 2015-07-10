Украина и страны ЕС сделали очередной шаг к уменьшению зависимости от "Газпрома"

15 стран Евросоюза и Энергетического сообщества стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, в том числе Украина, в пятницу, 10 июля, в хорватском Дубровнике подписали Меморандум о взаимопонимании для создания интегрированного рынка газа.

Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Как отмечают в сообщении, меморандум о взаимопонимании должен способствовать интеграции газового рынка и диверсификации источников поставок голубого топлива.

Подписанты "договорились работать вместе, чтобы ускорить строительство отсутствующих звеньев газовой инфраструктуры и для решения оставшихся технических и нормативных вопросов, которые препятствуют безопасности поставок, и для развития полностью интегрированного и конкурентного энергетического рынка в регионе".

Также работа будет концентрироваться не только на строительстве новых газопроводов, но и на эффективном использовании существующей инфраструктуры, например, для обеспечения реверсных возможностей, говорится в сообщении. Как приоритетные были определены, в частности, такие проекты, как Трансадриатический газопровод, терминал сжиженного газа в Хорватии и другие, которые помогут диверсифицировать источники поставок.

"В конечном счете каждое государство-член в регионе должно иметь доступ по крайней мере до трех различных источников газа", - отметили в Еврокомиссии.

Меморандум о взаимопонимании и План действий были подписаны вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем, еврокомиссаром по вопросам климатических изменений и энергетики Мигелем Ариасом Каньєте и министрами энергетики 15 европейских стран, в том числе Украины, Австрии, Греции, Венгрии, Италии, Румынии и Словакии.

Читайте такжеНафтогаз предложил частным компаниям импортировать в Украину газ из ЕС

Как отметил Шевчович, "улучшения инфраструктуры через реалистичные проекты, по его словам, имеет решающее значение, в частности, для укрепления устойчивости региона перед сбоями в снабжении".