СМИ: кандидатом на пост главы "Укрнафты" выбрали британца

Как сообщил Апостроф со ссылкой на источник, знакомый с результатами заседания, это британец Марк Роллинз.

"Заседание комитета прошло сегодня вечером. Выбран один из двух кандидатов - Марк Роллинз", - сообщил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении на пост главу "Укрнефти" проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина. До этого он не работал в нефтяном бизнесе. Сам Чичваркин подвердил, что ему поступило такое предложение.

Читайте такжеСМИ: В "Нафтогазе" заявляют, что Чичваркина предложили на должность главы "Укрнафты" из АПОднако позже министр экономики Айварас Абромавичус написал в Твиттер, что избранный номинационным комитетом кандидат действительно иностранец, но не Чичваркин.

Прошел Номинационный Комитет по назначению руководителя Укрнафты. Единогласно отобрали классного профессионала. Иностранца. Не Чичваркина. — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 10 июля 2015

Информацию о том, что кандидат является гражданином Великобритании, и это не Чичваркин подтвердили BBC Украина в "Нафтогазе".

Роллинз - президент "Би Джи Казахстан", которая является частью "Би Джи Групп", ведущей международной энергетической компании, специализирующейся на деятельности, связанной со всем циклом производства природного газа. Он отвечает за всю деятельность Би Джи Групп в Центральной Азии.

Роллинз также удостоен степени доктора технических наук Оксфордского университета в 1989 году и степени магистра в области математики Кембриджского университета в 1985 году.

Отобранная кандидатура будет рассмотрена для назначения на заседании собрания акционеров компании 22 июля.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией Украины. Доля ПАО "Укрнафта" в добыче нефти и газового конденсата в Украине составляет 68%, в добыче газа - 11%.