Главой "Укрнафты" по итогам конкурса избран гражданин Великобритании - "Нафтогаз"

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», 10 июля состоялся финальный этап конкурсного отбора на замещение должности председателя правления ПАО «Укрнафта».

"Комитет по назначения руководителей особо важных для экономики предприятий (Номинационный комитет КМУ) выбрал победителем конкурса гражданина Великобритании, который занимал руководящие должности в крупнейших нефтегазовых компаниях мира. Общий опыт работы выбранного кандидата на руководящих должностях в нефтегазовой отрасли составляет более 25 лет", - отмечается в сообщении.

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Кандидатура победителя будет представлена на утверждение общего собрания акционеров Укрнафты, которые состоятся 22 июля 2015 года.

Всего в конкурсном отборе приняло участие более 80-ти претендентов с Украины, Великобритании, США, Румынии, Египта, Марокко, Грузии, Норвегии и Дании, добавили в "Нафтогазе".

Ранее УНИАН сообщал, что по словам источников, знакомых с результатами заседания, председателем правления ПАО "Укрнафта" избран британец Марк Роллинз.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении на пост главу "Укрнефти" проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина. До этого он не работал в нефтяном бизнесе. Сам Чичваркин подтвердил, что ему поступило такое предложение.