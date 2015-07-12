ИС: армия получила первые 10 тысяч тонн "топлива Курченко"
Государственное предприятие «Укртранснафтопродукт» начало отгружать воинским частям Вооруженных сил Украины первые 10 тысяч тонн топлива по самым низким ценам.
Об этом сообщает сайт Информационное сопротивление.
"Сегодня – очередное событие по обеспечению Вооруженных сил горюче-смазочными материалами, которое смогло произойти благодаря принципиальной антикоррупционной позиции министра обороны Степана Полторака и Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны", - заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев во время передачи топлива одной из воинских частей.
"Мы закупили сегодня дизель для Вооруженных сил по цене 19 104 грн за тонну, что в пересчете на литр составляет около 16 грн за литр. Что является на сегодня наилучшей ценой, и что смогло произойти благодаря отсутствию коррупции и полному взаимодействию между различными ветвями власти", - отметил замминистра.
Читайте такжеДепутаты обвиняют чиновников СБУ в "крышевании" контрабанды топлива в Украину"Главное, на что мы сегодня обращаем внимание – что "Укртранснафтопродукт" начал поставлять нефтепродукты Министерству обороны, но на платной основе, собственно, подтверждая, что у них на балансе эти нефтепродукты есть, и они выполняют решение суда, согласно которому хранят и реализовывают данные нефтепродукты", - заявил во время передачи топлива секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.
Депутат выразил надежду, что "сегодняшнее событие позитивно повлияет на всех в сессионном зале, и будет все же принят законопроект, который позволит на безоплатной основе на протяжении нынешнего бюджетного года передать все оставшиеся нефтепродукты Вооруженным силам Украины. Речь идет о миллиарде гривен!".
Напомним, Верховная Рада не поддержала законопроект С.Пашинского и И.Винника о передаче конфискованного "топлива Курченко", которое по решению суда для ответственного хранения и реализации передано ГК "Укртранснафтопродукт", в виде актива Вооруженным силам Украины.