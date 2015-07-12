ИС: армия получила первые 10 тысяч тонн "топлива Курченко"

Об этом сообщает сайт Информационное сопротивление.

"Сегодня – очередное событие по обеспечению Вооруженных сил горюче-смазочными материалами, которое смогло произойти благодаря принципиальной антикоррупционной позиции министра обороны Степана Полторака и Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны", - заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев во время передачи топлива одной из воинских частей.

"Мы закупили сегодня дизель для Вооруженных сил по цене 19 104 грн за тонну, что в пересчете на литр составляет около 16 грн за литр. Что является на сегодня наилучшей ценой, и что смогло произойти благодаря отсутствию коррупции и полному взаимодействию между различными ветвями власти", - отметил замминистра.

Читайте такжеДепутаты обвиняют чиновников СБУ в "крышевании" контрабанды топлива в Украину"Главное, на что мы сегодня обращаем внимание – что "Укртранснафтопродукт" начал поставлять нефтепродукты Министерству обороны, но на платной основе, собственно, подтверждая, что у них на балансе эти нефтепродукты есть, и они выполняют решение суда, согласно которому хранят и реализовывают данные нефтепродукты", - заявил во время передачи топлива секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

Депутат выразил надежду, что "сегодняшнее событие позитивно повлияет на всех в сессионном зале, и будет все же принят законопроект, который позволит на безоплатной основе на протяжении нынешнего бюджетного года передать все оставшиеся нефтепродукты Вооруженным силам Украины. Речь идет о миллиарде гривен!".

Напомним, Верховная Рада не поддержала законопроект С.Пашинского и И.Винника о передаче конфискованного "топлива Курченко", которое по решению суда для ответственного хранения и реализации передано ГК "Укртранснафтопродукт", в виде актива Вооруженным силам Украины.