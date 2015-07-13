Цены на нефть падают из-за ожиданий соглашения Запада с Ираном

Мировые цены на нефть снижаются на фоне заявлений о том, что соглашение по иранской ядерной программе подпишут в ближайшее время, пишет Газета.Ru.

В частности, на 8.05 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,92%, до $57,60 за баррель.

К этому времени нефть марки WTI с поставками в августе подешевела на 1,63%, до $51,88 за баррель.

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Снижению мировых цен на нефть также способствуют ситуация на китайском фондовом рынке и опасения инвесторов относительно выхода Греции из еврозоны.