Цены на нефть падают из-за ожиданий соглашения Запада с Ираном
09:29, 13 июля 2015Энергетика
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Нефть сегодня дешевеет на ожиданиях инвесторами соглашения по ядерной программе Ирана.
REUTERS
Мировые цены на нефть снижаются на фоне заявлений о том, что соглашение по иранской ядерной программе подпишут в ближайшее время, пишет Газета.Ru.
В частности, на 8.05 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,92%, до $57,60 за баррель.
К этому времени нефть марки WTI с поставками в августе подешевела на 1,63%, до $51,88 за баррель.
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Снижению мировых цен на нефть также способствуют ситуация на китайском фондовом рынке и опасения инвесторов относительно выхода Греции из еврозоны.
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