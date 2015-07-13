Украина увеличила запасы газа еще на 207 миллионов кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 4 по 13 июля увеличились на 1,7%, или на 207 млн кубометров, - до 12,3 млрд кубометров, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, суточный объем закачки природного газа в хранилища за отчетный период увеличился до 40 млн куб. м с 30 млн куб. м в предыдущие дни.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.