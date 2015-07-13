Порошенко подписал закон о прозрачности в добывающих отраслях

Президент Петр Порошенко подписал закон об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях, который, в частности, обязывает газодобывающие компании публиковать свои доходы от разработки месторождений и размеры уплаченных налогов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сам документ, как отмечают в Администрации президента, был принят Верховной Радой 16 июня 2015 года.

«В частности, закон обязывает пользователей недр и владельцев специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами предоставлять и обнародовать информацию об общегосударственных и местных налогах и сборах, других платежах, а также о производственной (хозяйственной) деятельности, в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом министров», - говорится в сообщении.

Также, согласно закону, органы, осуществляющие государственное управление в области геологического изучения, использования и охраны недр, должны предоставлять и публиковать информацию о состоянии месторождений.

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Законом поручается Кабмину в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу документа утвердить порядок обеспечения прозрачности в добывающих отраслях, обеспечив переход на отчетность недропользователей в Украине в соответствии с международными стандартами.

Справка УНИАН. Инициатива прозрачности добывающих отраслей - это независимый и добровольно поддерживаемый на международном уровне стандарт обеспечения прозрачности, который внедряется в 46 странах мира. Одним из главных требований данной инициативы является подготовка ежегодного отчета о платежах, которые осуществляют компании, и доходах, связанных с разработкой национальных природных ресурсов.