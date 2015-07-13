Компания Фирташа значительно увеличила свою долю в "Сумыгазе"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» - увеличила свою долю в газоснабжающем предприятии «Сумыгаз» до 46,64% с 25,78%.

Об этом говорится в сообщении «Сумыгаз» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, пакет акций компании «Сток Холдер» сократился до 0% с 20,85%.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля 2015 года стало известно, что «Газтек» увеличил свою долю в газоснабжающем предприятии «Ривнегаз» до 47,75% с 31,67%.

«Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат пакеты акций в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорожгазе" и пр.

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Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Предприятие по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Сумской области. 25% акций «Сумыгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».