ОПЕК увеличила добычу нефти и ожидает роста спроса - рынки отреагировали снижением цен

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на фоне доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также в ожидании успешного завершения переговоров по ядерной программе Ирана, что в итоге может привести к росту переизбытка "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на середину дня стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,89% - до 58,45 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на WTI опускалась на 0,7% - до 52,37 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Сегодня ОПЕК сообщила, что картель в июне увеличил добычу нефти на 283 тысячи баррелей в день - до 31,38 миллиона баррелей. Таким образом, в июне ОПЕК вновь превысила собственную заявленную квоту добычи (30 миллионов баррелей в день). Добыча Саудовской Аравии в июне выросла в месячном выражении на 230,9 тысячи баррелей — до 10,564 миллиона, в Ираке - на 303 тысячи, до 3,591 миллиона.

Кроме того, ОПЕК увеличила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на 100 тысяч баррелей в день - до 92,61 миллиона баррелей в день; спрос на нефть в 2016 году будет на уровне 93,94 миллиона баррелей в день. Таким образом, рост спроса на нефть в следующем году ускорится и составит 1,34 миллиона баррелей в день против 1,28 миллиона баррелей в день в 2015 году (по сравнению с 2014 годом).

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"Шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Франция, Россия, США) и Иран работают над итоговым соглашением по ядерной программе Тегерана. Ранее сообщалось, что стороны надеются достичь соглашения к 13 июля. Высокопоставленный иранский переговорщик заявил агентству Рейтер, что сделка будет заключена, но предупредил, что переговоры будут закончены в понедельник или во вторник.

По мнению аналитиков, Иран сможет существенно увеличить экспорт не ранее 2016 года, но рост примерно на 200 тысяч баррелей в сутки будет возможен вскоре после отмены санкций. На мировом рынке сейчас существует избыток свыше 2,5 миллиона баррелей в сутки. "Возможная ядерная сделка с Ираном может ограничить потенциал роста (цен - ред.)", - заявил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch) агентству.