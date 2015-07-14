США будут убеждать соседей Украины увеличивать реверс газа

США с целью обеспечения энергетической безопасности Украины будет убеждать своих восточноевропейских партнеров увеличивать реверс газа, заявил вице-президент США Джо Байден на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне.

«Мы работаем с Украиной для обеспечения ее безопасности, энергетической безопасности. Перед лицом России, прекратившей поставки газа в прошлом году, мы работаем очень плотно. Премьер-министр (Арсений Яценюк - УНИАН) не даст соврать, мы работаем очень интенсивно с восточноевропейскими лидерами с целью убедить соседей Украины увеличить реверсные поставки газа в страну», - сказал он.

По словам Байдена, США и в дальнейшем будет содействовать увеличению объема реверса.

«Мы продолжим попытки максимизировать эти поставки», - отметил вице-президент США.

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Как сообщал УНИАН, оператор газотранспортной системы Украины - госкомпания «Укртрансгаз» подала российскому «Газпрому» заявку на получение шиппер-кодов (shipper code pairs) для тестирования работы газового интерконнектора с Венгрией по новому соглашению, позволяющему осуществлять так называемый виртуальный реверс газа и ликвидировать посредничество «Газпрома».

Кроме того, Украина рассчитывает до конца текущего года договориться об открытии еще одного реверсного потока газа в страну – из Румынии, которая в 2016 году может получить профицит топлива и торговать им.

Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в начале июня подтвердил намерения своей страны сохранить объемы реверсных поставок газа в Украину.