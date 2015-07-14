"Черное золото" дешевеет в ожидании возвращения на рынок иранской нефти

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,56 до $57,29 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,71 до $51,49, сообщает Рейтер.

По сообщению иранского информационного агентства Fars, утром во вторник участники переговоров начнут окончательное обсуждение соглашения, которое избавит Иран от санкций в обмен на ограничение ядерной программы.

"Соглашение будет достигнуто в ближайшее время, и очевидно, что Иран готовится наверстать упущенное и вновь заявить о себе как о крупном поставщике нефти", - сказал юрист в Лондоне Сарош Зайвала, специализирующийся на санкциях.

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По мнению аналитиков, Ирану потребуется много месяцев для полного восстановления экспорта, но даже его небольшое повышение способно вызвать падение цен на нефть, так как предложение на мировом рынке уже превышает спрос на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

"Мы ожидаем дальнейшего падения цен, если на рынок начнет поступать иранская нефть", - написал в отчете аналитик Phillip Futures Дэниэл Энг.

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С другой стороны, аналитики предсказывают замедление экономического роста Китая, которое будет сопровождаться снижением спроса на нефть.