Chevron прекращает свою деятельность в Украине

Украинское представительство корпорации Chevron - "Шеврон Юкрейн Б.В." объявило о прекращении своей деятельности в Украине.

Согласно сообщению представительства в газете "Урядовый курьер", соответствующее решение было принято советом директоров "Шеврон Юкрейн Б.В." 2 июля 2015 года. Других подробностей в сообщении не указано.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намеревалась вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны. Она занимается разработкой Олесской площади, где планирует вести добычу сланцевого газа. Соглашение было подписано с компанией «Надра Олесская», 90% которой принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

В конце 2014 года экс-замглавы Администрации президента Валерий Чалый сообщил, что Chevron планирует в одностороннем порядке покинуть проект, но Chevron назвал такие заявления преждевременными.