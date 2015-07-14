"Нафтогаз" собрался импортировать сжиженный газ из Грузии

В понедельник, 13 июля, в рамках первого Американо-украинского бизнес-форума, который состоялся в Вашингтоне, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подписал с представителями американской компании Frontera Resources Corporation Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно Меморандуму стороны договорились сотрудничать в сфере инвестирования в разведку и разработку нефти и газа в Украине, а также реализации проекта импорта LNG с мощностей американской компании в Грузии.

«Подтвержденные запасы природного газа компании в Грузии составляют около 300 млрд куб. м.», - отмечают в сообщении.

Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует в течение двух лет.

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Frontera Resources Corporation – международная компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании состоит в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну.