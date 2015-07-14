ЕБРР выделит Украине $300 миллионов кредита для закупки европейского газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит около 300 млн долларов кредита для поддержки Украины в вопросе поставок газа из Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер во время брифинга в Харькове.

“Что касается поставок газа, мы ведем переговоры на эту тему. Мы рассматриваем помощь в финансировании в размере 250-300 млн долларов и активно сотрудничаем в этом вопросе, чтобы в зимний период у нас не было проблем. Это будет кредитный инструмент”, - подчеркнул Аджунер.

Как сообщал УНИАН, 2 июля президент ЕБРР Сума Чакрабарти сообщил журналистам в Киеве, что банк готов оказать поддержку Украине в организации поставок газа из ЕС.

«В прошлом году мы оказали поддержку в организации реверса из Словакии. В этом году мы заинтересованы участвовать в таких проектах совместно с другими международными организациями, например Всемирным банком, чтобы помочь организовать поставку газа из ЕС», – сказал он.

Читайте такжеСША будут убеждать соседей Украины увеличивать реверс газа

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», поскольку 30 июня истек срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы во время трехсторонних переговоров в Вене.

Вместе с тем, из-за отсутствия средств вдвое снизился импорт газа из Словакии, а из Венгрии и Польши вовсе прекратился. "Нафтогаз" ведет переговоры с иностранными банками о предоставлении кредита на 1 млрд долл. для закупки газа.

Справка УНИАН. ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 мая 2015 года общий размер обязательств банка по предоставлению средств в Украине достиг 10,94 млрд евро в рамках 343 проектов.