Американский газовый трейдер планирует осенью выйти на украинский рынок

15:33, 14 июля 2015
Энергетика
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Американская компания TrailStone с октября 2015 года планирует начать предоставлять услуги по покупке и продаже природного газа на украинском рынке. 

Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» со ссылкой на заявление представителя компании Билла Гебхардта. 

Как отметил Гебхардт в ходе первого американско-украинского форума в Вашингтоне, TrailStone приветствует действия украинских властей по либерализации внутреннего рынка газа. 

«Работа на нашем рынке такого крупного международного трейдера как TrailStone будет способствовать обеспечению стабильных поставок газа, повысит ликвидность и эффективность нашего рынка», – цитирует пресс-служба «Нафтогаза» главу компании Андрея Коболева.

Как ранее сообщал УНИАН, компания TrailStone, один из крупных поставщиков природного газа из Евросоюза в Украину, заинтересована в инвестировании и участии в приватизации энергетических активов в Украине.

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Справка УНИАН. TrailStone создана в апреле 2013 года. Офисы расположены в Лондоне, Берлине, Сиднее, Остине и Нью-Йорке. Специализируется на энергетической логистике и торговле, инвестициях в добычу нефти и газа, а также управлении активами в энергетическом секторе. 

Сотрудничество «Нафтогаза» и TrailStone началось в августе 2014 года.

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