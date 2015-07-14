"Центрэнерго" договаривается со швейцарцами об импорте угля из ЮАР и России

Госкомпания «Центрэнерго» ведет переговоры со швейцарской компанией «Меркури» об импорте антрацитных марок угля из Южно-Африканской Республики и Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков.

«Речь идет о поставках из России и Южно-Африканской Республики. По месяцу нам нужно около 200-300 тысяч тонн импортного угля», - сказал Мартыненков.

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Также он сообщил, что компания «Центрэнерго» объявила тендер на поставки импортного угля из Российской Федерации и ЮАР. Сам тендер пройдет 20 июля 2015 года.