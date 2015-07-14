"Энергоатом" за полгода увеличил доход от реализации электроэнергии на 48,5%

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за январь-июнь составили 14,841 млрд грн, что составляет 79,7%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 10,084 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за шесть месяцев 2015 года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2014 года до 44,547 млрд кВт/ч с 42,738 млрд кВт/ч. За 6 месяцев текущего года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики превысила 55%.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.