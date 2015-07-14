Fitch прогнозирует в 2016 году падение добычи нефти в РФ

Это произойдет из-за санкций Евросоюза и США, а также из-за низких цен на мировом рынке углеводородов, передает Рейтер.

При этом кредитоспособность российских нефтяных компаний, которые получили рейтинги Fitch, остается здоровой из-за прогрессивного налогообложения и гибкого обменного курса рубля, считают в агентстве.

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Компании с большой долей переработки получают дополнительное давление из-за проводимой в России налоговой реформы - "налогового маневра", падения рубля и нежелания повышать внутренние цены на нефтепродукты по политическим соображениям.