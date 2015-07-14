Fitch прогнозирует в 2016 году падение добычи нефти в РФ
21:25, 14 июля 2015Энергетика
3903
Рейтинговое агентство Fitch ожидает падения добычи нефти в РФ в 2016 году.
REUTERS
Это произойдет из-за санкций Евросоюза и США, а также из-за низких цен на мировом рынке углеводородов, передает Рейтер.
При этом кредитоспособность российских нефтяных компаний, которые получили рейтинги Fitch, остается здоровой из-за прогрессивного налогообложения и гибкого обменного курса рубля, считают в агентстве.
Читайте такжеРоссийский рубль и фондовые индексы резко упали после согласования сделки с Ираном
Компании с большой долей переработки получают дополнительное давление из-за проводимой в России налоговой реформы - "налогового маневра", падения рубля и нежелания повышать внутренние цены на нефтепродукты по политическим соображениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter