Иран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса"

Разрешение ситуации с иранской ядерной программой может привести к появлению на мировом рынке нефти еще одного мощного игрока, что ударит по российской нефтянке, передает ПРАЙМ.

Так, 14 июля Иран и "шестерка" международных посредников достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней ядерной проблемы. Если все пункты договора будут исполнены, со страны снимут введенные ООН, США и Евросоюзом экономические санкции.

Читайте такжеОсновные условия ядерного соглашения Ирана и стран "шестерки"В этой связи директор по международным связям иранской национальной нефтяной компании NIOC Мохсен Камсари заявил, что Иран постарается после снятия санкций максимизировать экспорт нефти, а также восстановить свою долю на европейском рынке в размере 42% — 43%. Ранее он уже говорил, что в случае снятия санкций его страна будет готова вновь выходить на европейские рынки "по спотовым сделкам", пока европейские партнеры заканчивают свои годовые контракты.

В целом рынок уже был готов к такому сценарию. Иран входит в ОПЕК и является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. До введения санкций, начавшегося в середине 2000-х годов, его экспорт составлял порядка 2,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Сейчас, по данным ОПЕК, он экспортирует 1,9 миллиона баррелей в сутки, в основном, в страны Азиатского-Тихоокеанского региона. Общемировой объем экспорта сырой нефти — 39,8 миллиона баррелей в день.

Однако на фоне объявления о достижении соглашения "черное золото" на мировых рынках уже начало падать в цене. После утреннего снижения более чем на 2% к середине дня она подешевеле еще на 0,28% - до 57,67 доллара за баррель. По словам аналитиков, это связано с тем, что рынок нефти сейчас перенасыщен - добыча на 2,5 миллиона баррелей в день выше потребления, поэтому реагирует на любой негатив и может просесть до 55 долларов за баррель. Министр энергетики Алжира Салах Хебри заявил, что готов созвать внеочередное заседание ОПЕК для обсуждения способов повышения цен на нефть до "удовлетворительных".

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты полагают, что возвращение Ирана на экспортный рынок нефти приведет к снижению цен. Главный аналитик агентства "Русэнерджи" Михаил Крутихин уверен, что это единственно возможный сценарий. "Иран будет отвоевывать потерянные позиции на рынках Европы, Китая и Индии, в первую очередь, предоставляя скидки. На фоне существующего сейчас на рынке нефти переизбытка предложения над спросом это серьезно ударит по компаниям, которые не могут справиться с низкими ценами", - пояснил он.

Но далеко не факт, что амбиции Ирана совпадут с его возможностями. По словам старшего аналитика ФК "Уралсиб" Алексея Кокина, в случае отмены санкций Иран может поставлять на рынок дополнительно 500 тысяч баррелей нефти в день сразу и еще столько же – после расконсервации скважин. "Сейчас они заглушены, и как поведут себя месторождения, когда работа снова начнется, сказать сложно, но примерно такой объем реален", - сказал он.

Кроме того, дополнительные 1 миллион баррелей в день – не такой уж большой объем. В течение года это 50 миллионов тонн, для сравнения, "Сургутнефтегаз" в год добывает 60 миллионов тонн, добавил Кокин. "Санкции снимут ближе к декабрю, то есть, еще пять месяцев для того, чтобы привыкнуть к новым реалиям, есть. Выйти на объем в 1 миллион тонн в день Иран сможет не ранее середины 2016 года", - добавил эксперт. Так что серьезный дополнительный иранский объем появится на рынке не раньше, чем через год.

Российским нефтяникам в этой ситуации не остается ничего, кроме как смириться и работать, забыв про прежние высокие цены. "Отечественным нефтяным компаниям придется свернуть ряд инвестиционных программ и сократить объем бурения, а также снизить экспорт", - полагает Крутихин. Иран нацелен на те же рынки, с которыми работают российские компании – Европа, в первую очередь, Южная Азия, а также Китай, Индия и Япония, куда поставляется нефть с дальневосточного терминала в Козьмино. Таким образом, доход сократится, а конкуренция вырастет.

Бюджет РФ на текущий год скорректирован, исходя из среднегодовой цены нефти Urals в 50 долларов за баррель. На 2016 год заложена цена 60 долларов, на 2017 год - 65 долларов за баррель. Пока параметры соблюдаются, но что будет дальше, остается под вопросом.