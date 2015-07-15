Южно-Украинская АЭС отключила первый энергоблок для ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция 15 июля отключила блок №1 от энергосети для проведения планового ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Как отметили в компании, ремонт продлится до 4 сентября 2015 года.

«Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 15 июля составляет 11 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений», - говорится в сообщении.

Читайте такжеАтомная энергетика для Украины – проблема или ее решениеПо состоянию на 15 июля, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 39-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 54-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 67-е сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 480 МВт, для Ривненской АЭС – 1 480 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 810 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 840 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.