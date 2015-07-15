Депутаты одобрили привлечение кредита для модернизации участка украинской ГТС

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Финансового соглашения (газопровод Уренгой – Помары – Ужгород (проект «Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород») между Украиной и Европейским инвестиционным банком» (№ 0041).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 народных депутатов, при необходимых 226.

Сделка была заключена 1 декабря 2014 года в г. Киеве.

Выполнение соглашения позволит привлечь 150 миллионов евро.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик заявил на заседании ВР, что проект предусматривает срочную замену четырех участков украинской части газопровода общей протяженностью 119 км для того, чтобы снизить риск случаев разгерметизации оборудования и обеспечить восстановление первоначального проектного уровня давления в газопроводе. Он также предусматривает замену двух компрессорных установок в одной компрессорной станции с целью снижения расхода топлива и продления срока эксплуатации.

Светелик сообщил, что срок погашения кредита - 5 лет. По его словам, завершение реализации проекта планируется в 2019 году.

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Как сказал Светелик, ратификация финансового соглашения будет способствовать обеспечению бесперебойной и надежной транспортировки газа в страны Европы через территорию Украины.