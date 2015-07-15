Кабмин просит Раду вдвое снизить ренту на добычу газа

Соответствующий законопроект №2352а внесен Кабмином в парламент.

Согласно документу, правительство предлагает снизить рентные ставки на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 км, до 29% с 70%. Для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 км, - до 14% с 28%.

В данном случае речь идет о месторождениях, запущенных в эксплуатацию до 31 декабря 2015 года.

Для компаний, которые начнут добычу природного газа после 1 января 2016 года, правительство предусматривает еще более низкие рентные ставки. При добыче газа на глубине до 5 км – 20%, а при добыче на глубине свыше 5 км – 10%.

При этом, правительство предлагает сохранить 70% ренту на добычу природного газа по договорам о совместной деятельности, когда частные компании берут в разработку государственные месторождения, на которых уже велась добыча газа.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

После чего, ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине, что, по их мнению, приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.