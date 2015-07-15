В Еврокомиссии против планов России строить газопроводы в обход Украины

Об этом он сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

Вице-президент напомнил, что в последнее время Россия сделала много заявлений по поводу Турецкого потока, Южного потока, Греческого потока, Северного потока-3 и 4. "Это достаточное количество предложений, и … если они будут реализованы, то они удвоят существующие инфраструктурные возможности, уже существующие для транспортировки газа из России в Европу. Что еще важно подчеркнуть, так это то, что существующая инфраструктура используется менее чем на 60%!" - сказал Шефчович.

Поэтому он поставил под сомнения экономическую обоснованность этих предложений. "Я ставлю под вопрос экономические основания этих проектов и смотрю на мотивы. Если нет экономической причины, как правило, вы рассматриваете причины политические. Я думаю, что если вы посмотрите на конструкцию и предложение этих потоков, то есть одна цель - как сделать украинский транзит менее значимым или как полностью отрезать поставки через Украину ", - отметил вице-президент ЕК.

По его словам, "это будет иметь негативные последствия для энергетической безопасности Европы". "Украинский транзит очень важен, он самый большой - 140 млрд кубических метров газа в год. Наша центрально-европейская система построена таким образом, что полностью соответствует тому, чтобы получать газ этим путем. И если посмотреть на все эти проекты и цель - постепенно отрезать Украину - это неприемлемо для Европейского Союза, потому что это изменит газовый баланс в Европе и поставит в очень сложную ситуацию страны Центральной и Южной Европы ", - пояснил Шефчович.

По его словам, сейчас для ЕК "важно посмотреть на эти заявления и представить нашу точку зрения, как мы хотим поставлять газ в Европу".

Как сообщал УНИАН, «Газпром» занимался реализацией проекта "Южный поток" для поставок российского газа в ЕС в обход Украины. После того как реализация этого проекта была остановлена, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания меняет стратегию в отношении европейского рынка газа. Согласно новым планам, торговая площадка для европейского рынка и новый пункт сдачи российского газа - это граница Турции с Грецией.

1 декабря 2014 года «Газпром» и турецкая компания Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток» мощностью 63 млрд кубометров в год из РФ в направлении Турции через Черное море.

В мае Миллер заявил о достижении договоренности о начале поставки газа по "Турецкому потоку" в обход Украины в декабре 2016 года.

В конце июня Миллер сообщил, что строительство двух ниток «Северного потока-2» для поставки российского газа в Европу будет завершено к концу 2019 года, к моменту истечения срока действия транзитного договора с Украиной.

Ранее, 9 июня этого года, заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что продления транзитного контакта с Украиной после 2019 года не будет "ни при каких обстоятельствах".