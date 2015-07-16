Цены на нефть продолжили рост на новостях из США

На мировых торгах в четверг, 16 июля, цены на нефть растут на фоне статданных по запасам топлива в США, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость фьючерсов на Brent выросла на 0,88% - до 57,55 доллара за баррель, на WTI - на 0,99%, до 51,92 доллара за баррель.

По данным управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 июля, сократились на 4,3 миллиона баррелей - до 461,4 миллиона баррелей. Снижение запасов оказалось более значительным, чем ожидали эксперты.

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