Баррель нефти ОПЕК продолжает дорожать

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду, 15 июля, увеличилась на 0,7% – до 54,94 доллара за баррель с 54,55 доллара в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.

В июне средняя цена «корзины» составляла 60,25 доллара за баррель, в мае - 62,33 долл., в апреле - 58 долл., в марте - 52,47 долл., в феврале – 54,89 долл., в январе – 43,6 долл.

Читайте такжеИран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса"В 2014 году средняя цена «корзины» составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 долл., в 2012 году – 109,74 долл., в 2011 году – 107,46 долл., в 2010 году – 77,45 долл. за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года – 140,73 доллара за баррель.

Справка УНИАН. Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.