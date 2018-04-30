Борьба за энергонезависимость: "Надра Украины" vs "Голден Деррик"

Судебная история в отношениях НАК «Надра Украины» и скандально известной компании «Голден Деррик», которую СМИ связывают с экс-министрами правительства Николая Азарова - Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, а также бывшим народным депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко, получила неожиданное продолжение.

Государственная компания не может войти в права собственности на доли в совместной деятельности на стратегическом для страны газоконденсатном Сахалинском месторождении. Хотя ранее судебными решениями, вступившими в законную силу и принятыми в пользу «Надра Украины», были расторгнуты договоры купли-продажи долей с «Голден Деррик». А возвращение в госсобственность этих долей сейчас как никогда важно. Украина поставила цель – снизить энергозависимость от агрессора – России. Президент, премьер-министр не раз заявляли, что сейчас одна из основных задач - увеличить газо- и нефтедобычу, чтобы избавить нашу страну от давления Кремля.

Так, 22 июня и 2 июля Хозсуд Киева вынес решения, которыми отказал в удовлетворении двух исковых заявлений о признании права собственности НАК на доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении, расположенном в Харьковской области. Соответствующие исковые заявления были поданы заместителем прокурора Киева в интересах «Надра Украины» к «Голден Деррик» и другим участникам договоров о совместной деятельности.

«Данные решения были фактически приняты в пользу «Голден Деррик» и нарушают интересы НАК «Надра Украины», поскольку блокируют дальнейшее участие компании в совместной деятельности на Сахалинском месторождении», - отмечают в НАК.

Кстати, «Голден Деррик» так и не рассчиталась с НАК за выкупленные доли в бизнесе. Это, в принципе, и дало законное обоснование уже новому руководству государственной компании обратиться в суд с иском к «Голден Деррик» о расторжении договоров и возврате НАК активов. В результате отчуждения бывшими должностными лицами «Надра Украины» в пользу «Голден Деррик» долей в совместной деятельности указанного месторождения государство в лице «Надра Украины» потеряло контроль добычи газа на месторождении и возможность получения прибыли. В связи с этим 10 ноября 2014 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления бывшими руководителями «Надра Украины» - злоупотребление властью или служебным положением при подписании в 2012-2013 годах договоров купли-продажи долей в совместной деятельности на Сахалинском месторождении.

В конце 2014 года «Надра Украины» обратилась в Хозсуд Киева с исковыми заявлениями к «Голден Деррик» о расторжении трех договоров купли-продажи долей, которые позже суд расторгнул.

С целью возобновления участия компании в совместной деятельности на месторождении и с учетом расторжения Хозяйственным судом договоров купли-продажи долей 17 апреля прокуратура Киева подала в Хозсуд Киева три исковых заявления о признании права собственности «Надра Украины» на доли в совместной деятельности. Но, как видим, в Хозсуде отказали в удовлетворении двух исковых заявлений.

Проанализировав решение от 22 июня, специалисты компании отмечают, что суд при отказе в удовлетворении иска ссылается на неправильность избрания НАК способа защиты. Так, судья Хозсуда Киева считает, что компания имеет право в судебном порядке только заявлять требование о взыскании убытков с «Голден Деррик», а не просить суд признать за ней право собственности.

По мнению компании, вышеприведенный вывод суда является необоснованным, несмотря на то, что истец не ограничен в праве на самостоятельное избрание предусмотренного действующим законодательством Украины способа защиты.

При этом в «Надра Украины» сомневаются в возможности реального исполнения решения о взыскании убытков с «Голден Деррик» из-за многомиллионных долгов, которые подтверждаются судебными решениями.

«Таким образом, в результате принятия Хозяйственным судом Киева решений об отказе в признании права собственности компании на доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении частная компания «Голден Деррик» и в дальнейшем будет получать колоссальные прибыли от добычи газа на Сахалинском месторождении, а государство, которым были потрачены миллионные средства на разведку указанного месторождения, опять ничего не получит», - подчеркивают в госкомпании.

В НАК уже заявили о намерении обжаловать в Киевском апелляционном хозяйственном суде вышеуказанные решения Хозяйственного суда Киева с целью защиты своих законных прав и интересов.

И тут стоит отметить один факт - Высший административный суд Украины 8 июля окончательно лишил компанию «Голден Деррик» права пользования недрами с залежами нефти, газа природного и газа сланцевых залежей. Таким образом, 19 участков недр с залежами нефти и газа, которые компания «Голден Деррик» получила в 2010-2012 годах, были возвращены государству.

«Это был непростой процесс, но суд, наконец, поставил точку в спорах по поводу законности получения «Голден Деррик» всех разрешений на пользование залежами нефти, газа природного и газа сланцевых залежей. На сегодня Госгеонедра Украины держит свое слово и продолжает принимать все надлежащие процессуальные меры для защиты интересов государства в подобных судебных делах», - отметил тогда и.о. председателя Госгеонедр Николай Бояркин.

Данной победе предшествовали разбирательства с участием генпрокуратуры. Еще в марте 2014 г. по результатам ее проверки Госгеонедрами был отменен приказ в части предоставления «Голден Деррик» специальных разрешений на пользование недрами на 16 участках и аннулировано 3 спецразрешения. Причина – «Голден Деррик» не оплатила стоимость геологической информации в государственный бюджет, чем причинила значительный ущерб государству. Кроме того, было выявлено нарушение действующего законодательства в сфере недропользования. А Киевский апелляционный хозсуд принял решение, согласно которому компания «Голден Деррик» должна вернуть Украинскому геологическому научно-производственному центру, дочернему предприятию госкомпании «Надра Украины», 25,3 млн грн за невыполненные работы.

Участие компании в совместной деятельности позволит получать миллионную прибыль, улучшить свое финансовое состояние, в частности, погасить задолженность по заработной плате перед работниками дочерних предприятий, которая накопилась за предыдущие годы. Также НАК сможет уплатить налоги в бюджет государства, обновить свою и дочерних предприятий материально-техническую базу, продолжить геологическую разведку.

В НАК надеются, что рассмотрение третьего судебного дела в Хозяйственном суде Киева и дальнейшее апелляционное производство по обжалованию решений Хозсуда состоится с учетом интересов «Надра Украины».

В компании уверены в правильности выбора способа защиты и считают такую позицию - юридически правильной. «Совершенно правильно прокуратура подала иски, чтобы признать право собственности за НАК, чтобы государство в лице НАК получало прибыль, а компания выплачивала дивиденды от участия в совместной деятельности», - подчеркивают в «Надра Украины».

***Национальная акционерная компания «Надра Украины» является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами, ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива, 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы в отношении нефти и газа, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий. 100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

Нина Сорока