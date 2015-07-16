IFC может предоставить трейдерам кредит для закупки и продажи газа Украине

Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность предоставления трейдерам кредита для закупки, хранения в подземных хранилищах (ПХГ) и последующей продажи газа на рынке Украины.

Об этом сообщил журналистам в четверг, 16 июля, министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«IFC рассматривает возможность предоставления кредита трейдеру, который на свой баланс возьмет, будет хранить и по мере возможности продавать, к примеру, «Нафтогазу». Сейчас рассматриваются разные схемы», - сообщил Демчишин.

По его словам, IFC сейчас рассматривает возможность предоставления кредита на эти цели в размере 300 млн евро.

Министр также отметил, что сейчас несколько трейдеров готовы сотрудничать по соответствующей схеме.

Он также сообщил, что в ходе инвестиционного форума Украина-США Минэнергоугля провело ряд встреч с финансовыми организациями, на которых обсуждался вопрос привлечения кредитов на закупку газа в Украине на общую сумму около 1 млрд долл.

«В Соединенных Штатах мы провели ряд встреч с официальными представителями американского правительства, с финансовыми институтами, в частности с IFC, Всемирным банком, с OPIC. Я думаю, что решение по финансированию для закупки газа на отопительный сезон будет в ближайшее время достигнуто», - добавил Демчишин.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долл. для закачки газа в хранилища в летний период.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.

8 июля глава Министерства энергетики и угольной промышленности Валерий Демчишин заявлял, что переговоры с донорами о финансировании закачки Украиной газа в хранилища для прохождения отопительного сезона пока не принесли результата.

При этом Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить около 300 млн долларов кредита для поддержки Украины в вопросе поставок газа из Европейского Союза.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подтвердил намерение ЕК упростить переговоры с международными финансовыми институтами с целью финансирования закупки Украиной необходимых объемов газа для закачки в подземные газовые хранилища.

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация (IFC) как член группы Всемирного банка является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредотачивает свою деятельность исключительно в частном секторе. Начиная с 2004 года, IFC инвестировала в Украину 2 млрд долл. со своего счета и мобилизовала 760 млн долл. за счет других инвесторов.