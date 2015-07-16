Украина хочет покупать газ у Казахстана и Туркменистана, но качать нужно через Россию

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины попросит Европейскую комиссию оказать содействие в переговорах с Российской Федерацией о поставках природного газа из Казахстана и Туркменистана в Украину.

Об этом в twitter написал начальник управления европейской интеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриан, цитируя министра энергетики Владимира Демчишина на 12-м заседании межгосударственной украинско-казахской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве.

«Готов обратиться к ЕК за содействием в переговорах с нашим общим соседом, чтоб они прокачали газ», - сказал Демчишин.

«Нам нужен транзит и поставки центральноазиатского газа», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым президент Украины Петр Порошенко отметил заинтересованность Украины в поставках туркменского газа.

С 2006 года туркменский газ не поставлялся в Украину по прямым контрактам с Туркменистаном.

Единственный путь трубопроводной поставки туркменского газа в Украину лежит через территорию Российской Федерации.