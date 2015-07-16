Российская компания из-за новых реалий рынка передумала строить нефтяной терминал в Голландии

Российская Группа "Сумма" расторгла контракт с портом Роттердама на строительство нефтяного терминала из-за макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка, но остается в порту с бункеровочным бизнесом, сообщил РИА Новости представитель российской компании.

Первоначально "Сумма" планировала к 2015 году построить в Роттердаме нефтяной хаб для транспортировки нефти из порта Приморск и продажи сырья. Затем сроки ввода в эксплуатацию сдвинулись на 2016 год.

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Инвестиции планировались в размере 1 миллиарда долларов. За проект отвечает Shtandart TT B.V. (100% принадлежит "Сумме").

Ряд российских и иностранных СМИ ранее сообщали, что у "Суммы" возникли проблемы с реализацией проекта.

"Контракт на строительство терминала расторгнут. Решение связано с изменениями макроэкономической ситуации и конъюнктуры нефтяного рынка", — сообщил представитель "Суммы" агентству.

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При этом он отметил, что стороны завершают проект в хороших отношениях и без каких-либо претензий друг к другу.

"Группа не уходит из порта Роттердама, где у нее остается стабильный бункеровочный бизнес", — добавил представитель "Суммы".