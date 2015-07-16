Парламент разрешил "Нафтогазу" отбирать имущество у предприятий-должников

Верховная Рада приняла изменения в Закон "О введении моратория на принудительную реализацию имущества", предусматривающие ограничение моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины» с целью улучшения финансового состояния компании.

За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятый закон дает возможность отчуждать имущество предприятий-должников и реализовывать его в пользу «Нафтогаза».

«Данным законопроектом предлагается улучшить финансовое состояние Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за проданный ею природный газ предприятиям нашей страны», - сказал глава Комитета ВР по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, представляя законопроект.

Согласно пояснительной записке к документу, сегодня существует ряд проблемных вопросов по погашению задолженности за использованный природный газ, которые можно решить путем внесения изменений в Закон «О введении моратория на принудительную реализацию имущества». «Так, задолженность предприятий теплокоммунэнерго, которые относятся к государственной форме собственности (коммунальной) или в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25%, перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет около 1,5 млрд грн. Однако компания лишена действенных инструментов по взысканию задолженности и механизмов влияния на предприятия-должники, на которые распространяется действие Закона Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества», в частности на государственные (коммунальные) предприятия и хозяйственные общества с государственной долей не менее 25% уставного капитала», - говорится в документе.

При этом данный закон не предусматривает приватизацию предприятий-должников, которые находятся в государственной собственности, а лишь позволяет начать процедуру банкротства.

Как сообщал УНИАН, Украина рискует не получить 3,2 млрд долларов финансирования от Международного валютного фонда и Всемирного банка в случае непринятия парламентом пяти законов, среди которых правительственные законопроекты №2029а по жилищно-коммунальному хозяйству, №2045а о совершенствовании системы гарантировании вкладов, №2956 о финансировании дефицита НАК «Нафтогаз Украины», а также №2873 и №2979 по Антикоррупционному бюро.