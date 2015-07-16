"Укрнафта" подала иск в английский суд о нарушении "Нафтогазом" акционерного соглашения

Об этом журналистам в Киеве сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«На нас сегодня (16 июля – УНИАН) подали в суд по акционерному соглашению. Миноритарии считают, что мы его нарушили или собираемся нарушить», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, 30 марта «Нафтогаз Украины» опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах.

Впервые в отчетности крупнейший энергетический госхолдинг Украины признал, что использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

При этом «Нафтогаз» посчитал, что долг «Укрнафте» за использованный объем газа составляет 3,7 млрд грн.

В свою очередь, «Укрнафта» считает, что использовать для оценки долга цены, установленные НКРЭКУ, нельзя, так как в 2006-2007 гг. цены на природный газ "Укрнафты" не регулировались, а постановления НКРЭКУ об установлении цен на газ "Укрнафты" в 2008-2011 гг. были отменены в судебном порядке.

По словам члена наблюдательного совета «Укрнафты» Игоря Коломойского, госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» должен «Укрнафте» порядка 50 млрд грн за использованный газ.