Суд не признал компанию Фирташа собственником почти 4 миллиардов кубов газа в хранилищах

Соответствующее решение суд принял 7 июля 2015 года.

Согласно материалам дела, "Укргаз-Энерго" сообщило, что по состоянию на 1 июля 2015 года в ПХГ Украины находится 3,99 млрд куб. м принадлежащего ей газа. Также "Укргаз-Энерго" просило суд признать права собственности на этот газ и обязать госкомпанию "Укртрансгаз" не оказывать сопротивление на требование компании отобрать из хранилищ данные объемы газа.

В свою очередь суд, рассмотрев детали дела, принял решение полностью отказать "Укргаз-Энерго" в удовлетворении ее исковых требований.

Как ранее сообщал УНИАН, созданное в феврале 2006 года ЗАО "УкрГаз-Энерго" до апреля 2014 года являлось совместным предприятием НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО "УкрГаз-Энерго" было единственным поставщиком природного газа в Украину.

Кипрская компания Сentragas holding, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сконцентрировала 50% акций некогда единственного поставщика газа в Украину, "Укргаз-Энерго", после того, как НАК "Нафтогаз Украины" лишился своей доли в этой компании.

7 июля 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством внутренних дел расследовать попытку группы Левочкина-Фирташа обанкротить Одесский припортовый завод путем завышения цены на газ, который аффилированные компании продавали предприятию.

Министерство внутренних дел арестовало уже 86 объектов группы компаний Дмитрия Фирташа Ostchem.

Дмитрий Фирташ находится под подозрением спецслужб США в причастности к ряду коррупционных схем.