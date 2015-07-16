"Нафтогаз" рассчитывает получить $300 миллионов кредита от ЕБРР осенью
18:56, 16 июля 2015Энергетика
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Также в компании напомнили, что кредит выдается под государственные гарантии на закупку природного газа.
REUTERS
НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в сентябре-октябре 2015 года получить кредит в размере 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития на закупку природного газа для прохождения следующего отопительного сезона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции в Кабмине сообщил замглавы «Нафтогаза» Сергей Коновец.
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«Планируем получить кредит в сентябре-октябре. Рассчитываем на положительный ответ со стороны руководства ЕБРР», - сказал Коновец.
Также он напомнил, что кредит выдается под государственные гарантии на закупку природного газа.
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