"Нафтогаз" рассчитывает получить $300 миллионов кредита от ЕБРР осенью

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в сентябре-октябре 2015 года получить кредит в размере 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития на закупку природного газа для прохождения следующего отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции в Кабмине сообщил замглавы «Нафтогаза» Сергей Коновец.

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«Планируем получить кредит в сентябре-октябре. Рассчитываем на положительный ответ со стороны руководства ЕБРР», - сказал Коновец.

Также он напомнил, что кредит выдается под государственные гарантии на закупку природного газа.