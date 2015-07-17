Россия обдумывает поставки сжиженного газа через оккупированный Крым в Сирию - СМИ
Эксперты считают перспективу этой идеи туманной.
Россия рассматривает возможность поставок до 200 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) в год в Сирию через простаивающие терминалы в порту Керчи, расположенном в аннексированном Крыму, передает Reuters со ссылкой на трейдеров.
По их данным, речь идет о поставках СУГ крупнейшего в РФ производителя и экспортера сжиженного газа - Сибура - через посреднические госкомпании.
Представитель Сибура опроверг участие в подобных схемах.
На территории Керченского морского торгового порта (МТП) находятся четыре терминала по перевалке СУГ общей мощностью более 2 миллионов тонн в год.
Читайте такжеИран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса"Три из четырех терминалов ранее работали по схеме прямого варианта перевалки (железнодорожная цистерна-судно) и только один терминал имел небольшие мощности по хранению СУГ. Каждый из терминалов озвучивал планы расширения мощностей перевалки или строительства резервуаров для хранения СУГ.
Однако после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и ввода санкций в отношении Керченского МТП летом прошлого года о перспективах развития терминалам пришлось забыть.
По словам участника рынка, возможность поставок СУГ в Сирию через терминалы в Керчи, а не через другой черноморский порт - Тамань в Краснодарском крае - выглядит логичной.
"Тамань работает с европейскими покупателями, а через Керчь вполне логично было бы работать тем странам, кому безразличны санкции ЕС (в отношении России)", - отметил он.
В то же время, сложная логистика поставок и отсутствие моста между материковой частью РФ и оккупированным Крымом делает перспективы развития терминалов туманными.
Другой участник рынка отметил, что без господдержки или поручительства активизировать работу простаивающих терминалов в Керчи не получится.
"Слухи по активизации работы терминалов в Керчи ходили и раньше, но без господдержки (РФ) или поручительства это невозможно", - сказал трейдер.