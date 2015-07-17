Рост цен на нефть продолжился, несмотря на переизбыток предложения на рынке

На мировых торгах в пятницу, 17 июля, цены на нефть продолжили рост, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость Brent поднялась на 0,19% - до 57,03 доллара за баррель, WTI - на 0,14%, до 50,98 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты, рост цен на топливо продолжается, несмотря на переизбыток предложения на рынке, поэтому процесс будет недолгим.

Читайте такжеИран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса"Как сообщал УНИАН, 16 июля цены на нефть росли на фоне статданных по запасам топлива в США.

По данным управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 июля, сократились на 4,3 миллиона баррелей - до 461,4 миллиона баррелей. Снижение запасов оказалось более значительным, чем ожидали эксперты.