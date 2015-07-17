Россия придумала, как в обход санкций ввезти нефтегазовое оборудование

Федеральная антимонопольная служба России направила в правительство список товаров, для ввоза которых не понадобится согласие владельца бренда, пишут "Ведомости".

В список вошло и оборудование для буровых работ (инструменты для бурения скальных пород, машины для бурения грунта, плавучие краны и буровые платформы) – помимо обсуждавшихся прежде медицинских изделий, фармацевтики, парфюмерии, безалкогольных напитков и средств гигиены.

Параллельный импорт было предложено легализовать для снижения потребительских цен, но буровое оборудование к товарам массового спроса не относится. Это - антисанкционная мера, признает один из участвовавших в обсуждении документа чиновников.

Читайте такжеРоссийские компании уже выстраиваются в очередь за пенсионными деньгамиВнести в список оборудование для буровых работ предложило Минэнерго. Сейчас запрещен экспорт в Россию морских нефтедобывающих платформ и электроники для них, бурового оборудования, электрических насосов. По данным Минэнерго, под запрет подпало 68% импортируемого нефтегазовыми компаниями оборудования. Представитель ФАС не ответил на запрос «Ведомостей», его коллега из Минэнерго предложил подождать решения правительства.

Чиновник Минэнерго сомневается, что параллельный импорт поможет обойти санкции. Это - высокотехнологичная отрасль, все зависит от качества и не факт, что оборудование из Китая будет на должном уровне, обеспокоен он. Все зависит от конкретных наименований, попавших в список, а он с Минэнерго не согласовывался, сетует чиновник.

Сейчас товар, бренд которого защищается, может ввезти в Россию только сам правообладатель или официально авторизованный им поставщик – импорт без разрешения правообладателя нарушает его исключительные права на товарный знак. После легализации параллельного импорта можно будет ввезти товар в одну из стран Таможенного союза и свободно перепродавать в другие, не спрашивая разрешения правообладателя.

Запрет на поставку технологий для российских нефтегазовых компаний может осложнить поддержание текущих темпов добычи ресурсов на истощающихся месторождениях в Западной Сибири, предупреждали аналитики Fitch.

Затянуть введение легализации параллельного импорта может Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Ее председатель Виктор Христенко выступил против легализации. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал легализацию – но после консультаций и с согласия ЕЭК.