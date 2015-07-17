Американская Frontera будет строить LNG-терминал в Украине - Яценюк

Американская компания Frontera Resources Corporation намерена начать строительство в Украине LNG-терминала по приему сжиженного газа.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Американская компания Frontera начнет строительство LNG-терминала и начнет поставки природного газа в Украину благодаря строительству этого терминала», - сказал он.

При этом премьер напомнил, что 13 июля в рамках первого американо-украинского бизнес-форума в Вашингтоне руководство НАК «Нафтогаз Украины» подписало меморандум о взаимопонимании с компанией Frontera.

Как сообщал УНИАН, в ходе встречи в Вашингтоне 13 июля украинская делегация встретилась с представителями американской нефтегазовой компанией Frontera стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа Украины, а также реализации проекта импорта LNG (сжиженного газа) с мощностей американской компании в Грузии.

Справка УНИАН. Frontera Resources Corporation - международная компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов в странах Восточной Европы, которые принадлежат к Черноморскому бассейну.