В РФ недоумевают: почему Украина не покупает газ, если для этого "созданы все условия"

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак считает, что для Украины созданы все необходимые условия для покупки российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Для Украины созданы все необходимые условия для покупки и закачки газа. И то, что они сейчас не закачивают газ, - это вопрос не экономического характера. Это вопрос либо отсутствия денег у «Нафтогаза», либо наличия желания украинской стороны обострять ситуацию», - сказал Новак.

Читайте такжеГазовая война с Россией: время играет в пользу Украины Российский министр отметил, что для реализации договоров на транзит и поставку газа не нужны никакие протоколы, на которых настаивают Украина и Евросоюз.

«Все необходимые условия для покупки газа и закачки созданы, обеспечена конкурентоспособная цена. Никаких новых протоколов не требуется», - сказал он.

При этом Новак подчеркнул, что если Украина в августе не начнет закачку газа в свои ПХГ (подземные хранилища), то есть риски, что украинская сторона не сможет закачать до середины октября 19 млрд куб. м для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 июня заявил, что конечная цена для Украины на газ из РФ в третьем квартале с учетом скидки составит 247,18 долл. за тысячу кубометров. В результате скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометром, или 13,92%.

Таким образом, Россия уменьшила скидку на газ для Украины с 30% от цены, высчитанной по формуле согласно контракту, до 13,92%.

«Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», поскольку 30 июня истек срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы во время трехсторонних переговоров в Вене.