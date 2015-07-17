Яценюк: Украина подписала меморандум с Riverstone об увеличении закупок газа

Украина подписала меморандум с европейским подразделением американской компании Riverstone об увеличении закупок газа для украинской промышленности, заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В энергетике также у нас подписан меморандум с европейским подразделением американской компании Riverstone по увеличению объемов приобретения природного газа для нужд украинской промышленности и для нужд украинской экономики», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, американская компания Frontera Resources Corporation намерена начать строительство в Украине LNG-терминала по приему сжиженного газа.

В ходе встречи в Вашингтоне 13 июля украинская делегация встретилась с представителями американской нефтегазовой компанией Frontera. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа Украины, а также реализации проекта импорта LNG (сжиженного газа) с мощностей американской компании в Грузии.

Справка УНИАН. Frontera Resources Corporation - международная компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов в странах Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну.